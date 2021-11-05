التين المجفف له كثير من المنافع الصحيّة للجسم، فمن فوائد التين المجفف المليء بالفيتامينات والمعادن، أنه يساعد الجسم على التخلص من كثير من الأمراض.



فوائد التين المجفف للعظام



كوب واحد من التين المجفف يوفر ما يقرب من ربع كمية الكالسيوم اليومية الموصى بها، وفقاً لما ذكره موقع Livestrong.



إذ يحمي الكالسيوم من فقدان العظام وهشاشتها عند تناوله كجزء من نظام غذائي متوازن.



تشير مراجعة عام 2018 المنشورة في Sains Malaysiaiana، إلى وجود صلة قوية بين استهلاك التين المجفف وصحة العظام.



ووفقاً للباحثين، فإن المحتوى المعدني لهذه الفاكهة يشبه إلى حد كبير، محتوى الحليب البشري.



كما تشير العديد من الدراسات المذكورة في هذه المراجعة، إلى أن التين قد يساعد في الوقاية من هشاشة العظام، بسبب ارتفاع مستويات الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم والفوسفور.



كما تدعم هذه العناصر الغذائية نمو العظام والحفاظ عليها، إضافة إلى أن الكالسيوم والبوتاسيوم يساعدان في إبطاء ترقق العظام وتقليل فقد الكالسيوم في البول.



التين المجفف للرجيم



هل التين المجفف يزيد الوزن؟ سؤال يتراود بأذهان كثير من الناس، والجواب هو: نعم و لا.



في حال تناوُل التين المجفف بكميات كبيرة، فإنه سيزيد من الوزن دون أدنى شك، بينما إذا تم تناوله باعتدال فهو يساعدك على إنقاص وزنك؛ لكونه مليئاً بالألياف التي تُشعرك بالجوع والشبع.



كما أوضحت مؤسسة Harvard Health، أن الأنظمة الغذائية الغنية بالألياف مثل التين المجفف، لا تحسن التحكم في الوزن فحسب، بل تحمي أيضاً من أمراض القلب والسكري.



وجدت دراسة نشرت عام 2017 في مجلة التغذية والأيض، وجود علاقة إيجابية بين انخفاض تناول الألياف وارتفاع مؤشر كتلة الجسم، لذلك يقترح العلماء أنّ تناول مزيد من الألياف قد يحسن الصحة العامة ويقلل من وزن الجسم.



إضافة إلى ذلك، فإن التين المجفف حلو المذاق بشكل طبيعي ولا يحتوي على سكريات مضافة، لذلك هو بديل صحي لمحبي الشوكولاتة والكعك والأطعمة المصنعة الأخرى.



فوائد التين المجفف للبشرة والشعر



لنظامك الغذائي تأثير مباشر على مظهر شعرك وجلدك وأظافرك، وبما أن التين المجفف غني بمضادات الأكسدة والمغذيات الدقيقة الأخرى، فهو يغذي ويعزز من صحة جلدك وتقوية شعرك.



ووفقاً لمجلة العقاقير والكيمياء النباتية (Phytojournal)، تتميز هذه الفاكهة بخصائص مضادة للأكسدة ومضادة للبكتيريا، كما أنها مصدر ممتاز لحمض الغال، والمركبات الفينولية الأخرى التي تحمي من الأكسدة، وهي عامل رئيسي يساهم في تأخير الشيخوخة والحماية من الأمراض المزمنة.



كما أن الخصائص المضادة للميكروبات الموجودة بالتين المجفف، قد تساعد في منع الالتهابات الجلدية البكتيرية وتعمل على تقوية دفاعاتك الطبيعية.



أضف إلى ذلك أنّ التين المجفف مليء بالزنك والحديد، وهما عنصران مغذيان رئيسيان يعززان نمو الشعر ويقللان من تساقطه.



فوائد التين المجفف للذاكرة



أظهرت دراسة عام 2014، أجرتها مجلة بيوميد للأبحاث الدولية BioMed Research International، أن التين المجفف وبفضل مضادات الأكسدة، يحسن الذاكرة ويقلل من الأضرار التأكسدية للدماغ، ويؤخر تكوين البلاك في مرض الزهايمر ويحمي من تنكس الخلايا العصبية.



كما تشير هذه الدراسة إلى أن التين له آثار مفيدة على الدماغ ويمكن أن يحسن العجز السلوكي المرتبط بالذاكرة.



فوائد التين المجفف لمرضى السكري



يظن البعض أن التين المجفف يحتوي على نسبة عالية من السكر، لذلك فهو ليس الخيار الأفضل لمرضى السكري، لكن دراسة أجرتها مجلة Journal of Ethnopharmacology في عام 2018، أثبتت عكس ذلك.



وأكدت المراجعة أن التين المجفف يقلل من مستويات الغلوكوز في الدم ويحسّن استجابة الأنسولين.



وبما أنه أيضاً غني بفيتامين E، والستيرولات، والكومارين، وغيرها من المركبات النشطة بيولوجياً ذات الخصائص المضادة لمرض السكري.



ووفقاً لموقع BMC فإن التين المجفف قد يمنع ارتفاع السكر في الدم الناجم عن الأدوية ويخفف من مضاعفات مرض السكري.



فوائد التين المجفف للحامل



يقلل الشعور بغثيان الصباح المصاحب للحمل، بفضل احتوائه على فيتامين B6.



يعزز نمو الجنين؛ لاحتوائه على كميات كبيرة من أحماض أوميغا 3 الدهنية، الضرورية لاكتمال نمو الجنين، وانخفاض معدل الولادة المبكرة.



يخفف الإمساك المصاحب للحمل، بسبب احتوائه على كميات كبيرة من الألياف.



يحتوي التين المجفف على إنزيم محلل للبروتين يساعد على الهضم، الذي يتباطأ بشكل طبيعي في أثناء الحمل.



التين المجفف مقابل التين الطازج



يعتبر التين بنوعيه المجفف والطازج مصدراً أساساً للتغذية؛ لاحتوائه بشكل طبيعي على كميات كبيرة من فيتامين C وفيتامين K والبوتاسيوم والفوسفور والمغنيسيوم والكالسيوم والألياف.