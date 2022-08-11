ستقام الطبعة الـ 21 للصالون الدولي للسياحة والأسفار، من 29 سبتمبر إلى 2 أكتوبر المقبل، بعد انقطاع دام سنتين بسبب جائحة كورونا (كوفيد-19) والإجراءات الاحترازية التي رافقتها، حسب ما أفاد به، أمس بيان لمحافظة مهرجان الصالون الدولي للسياحة والأسفار.

وينتظر أن يسجل هذا الصالون يضيف ذات البيان، "مشاركة عدد معتبر من المتعاملين من داخل وخارج الوطن، وتوافد جمهور عريض تواق لاكتشاف فرص جديدة لقضاء العطل، سيما وأنه يتزامن وعشية انطلاق موسم السياحة الصحراوية".

ووفق ذات المصدر، يعد هذا الحدث الدولي من "أهم التظاهرات السياحية المنظمة دوريا بالجزائر"، كما يعد "الموعد الملائم الذي يمنح الفرصة للمتعاملين والهيئات ذات الصلة بالفعل السياحي لطرح عروضهم وتبادل الخبرات وربط علاقات عمل بينية".

للإشارة، تنظم هذه الطبعة من طرف وزارة السياحة والصناعة التقليدية، بالتعاون مع مركز التجارة العالمي بالجزائر، بالجناح المركزي لقصر المعارض بالصنوبر البحري (الجزائر العاصمة).

وبالمناسبة، دعت محافظة المهرجان المهتمين من داخل أو خارج الوطن الراغبين في الحصول على المعلومات الضرورية المتعلقة بكيفية وشروط التسجيل والمشاركة في فعاليات هذه التظاهرة زيارة الموقع الإلكتروني"www.sitev.dz".