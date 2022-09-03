استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء، السفير الروسي الجديد لدى الجزائر، فاليريان شوفايف.

وحسب بيان الوزارة استعرض الطرفان علاقات التعاون والشراكة بين البلدين في مجال الطاقة والمناجم ووصفها بالممتازة وكذلك فرص الأعمال والآفاق المستقبلية للاستثمار في الجزائر.

وأشار الطرفان إلى فرص وإمكانيات الاستثمار والشراكة في مجال الطاقة، لا سيما المحروقات (المنبع والمصب النفطي والغازي) وصيانة ونقل الكهرباء والكهرباء النووية والتصنيع المحلي لقطع الغيار والتكوين.

ودعا وزير الطاقة والمناجم، أثناء تقديمه للإطار التنظيمي الجديد الذي يحكم أنشطة المحروقات في الجزائر، الشركات الروسية إلى مواصلة الاستثمار أكثر في هذه المجالات وإنشاء شراكات مفيدة للطرفين مع الشركات الجزائرية مع نقل المعرفة والتكنولوجيا وتبادل الخبرات.

كما ناقش الطرفان فرص التعاون والاستثمار في قطاع المناجم في الجزائر، لا سيما التنقيب والاستغلال المنجمي (الذهب والأتربة النادرة والأحجار الكريمة والرخام) ورسم الخرائط الجيولوجية، وكذلك في مجال إنتاج الأسمدة وتحويل الفوسفات.

كما رحب الوزير والسفير الروسي بعملية الحوار بين أوبك والدول غير الأعضاء في أوبك من أجل استقرار أسواق النفط على المدى القصير والمتوسط وكذلك المشاورات الدائمة بين البلدين في إطار منتدى الدول المصدرة للغاز.