علماء يترجمون صورا كونية إلى موسيقى

تمكن فريق من العلماء من تحويل الصور المذهلة لعمق الكون التي التقطها تلسكوب جيمس ويب الفضائي، إلى نغمات موسيقية عبر تقنية تسمى "صوتنة البيانات".

وأنتج الفريق ، بناء على الصورة، ثلاث نماذج صوتية من أول إصدار لبيانات تلسكوب جيمس ويب الفضائي للجمهور.

وتعتمد هذه النغمات على الصورة الأيقونية "المنحدرات الكونية في سديم كارينا"، وصورة سديم الحلقة الجنوبية، وكلاهما كان جزءا من أول إصدار لبيانات جيمس ويب في 13 جويلية الماضي ، للكوكب الخارجي الغازي الساخن العملاق WASP-96 b.

التقنية المستخدمة تعمل على ترجمة البيانات إلى أصوات بناء على معايير محددة مسبقا، حيث أن كل نجم في السديم يصدر صوتا مميزا، وفق حجمه وسطوعه وعمره على سبيل المثال.

هذه الطريقة تستخدمها "ناسا" لجعل علم تلسكوب جيمس ويب الفضائي في متناول عشاق الفلك ممن يعانون من مشكلات بصرية، كجزء من مشروع الكون للتعلم.