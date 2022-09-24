هذه الأمراض سببها استخدام ورق الألمنيوم

غالباً ما تلجأ الكثير من السيدات إلى استخدام ورق الألمنيوم في إعداد وطهي العديد من الأطباق، لكن هل تعلمين سيدتي أن لتلك الممارسة مخاطر خفية عدة تجهلينها على الصحة.

وهو ما حذر منه البروفيسور ميخائيل كوتوشوف، عالم السموم الروسي، مشيراً إلى أن ورق الألمنيوم يحتوي على مواد شبيهة بالهرمونات، يمكن أن تسبب اختلال التوازن الهرموني في جسم الإنسان.

ويقول، "عند دخول هذه المواد الكيميائية إلى جسم الإنسان "تتنكر" كهرمونات أنثوية-هرمون الاستروجين، وعندما تتراكم تؤدي إلى اختلال التوازن الهرموني في جسم الإنسان".

ووفقاً له، يمكن لهذه المواد الكيميائية أن تسبب اضطراب عمل الغدة الدرقية، والسمنة وحتى السرطان وأمراض أخرى. ويضيف البروفيسور، كما أن هذا الورق ضار لأنه يحتوي على نسبة عالية من الألمنيوم تصل إلى 90 بالمائة، وهذا العنصر يمكن أن يتراكم في الكلى والغدة الدرقية والدماغ ويسبب أمراضاً مختلفة