قطر تفتح النار على برلين

فتح وزير الطاقة القطري سعد الكعبي في مقابلة مع صحيفة "بيلد" الألمانية، النار على سياسة ألمانيا الخارجية، خاصة بعد الانتقادات الكبيرة التي وجهتها الدولة الأوروبية لقطر في مسألة حقوق الإنسان.

ووقّع الكعبي صفقة الغاز مع ألمانيا، اعتبارا من عام 2026، حيث ستوفر قطر مليوني طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا لألمانيا.

وبحسب صحيفة بيلد، فإن الوزير القطري عبّر عن استغرابه من الاتهامات الألمانية، خاصة بعد تصريحات لنائب المستشار الألماني، روبرت هابيك، الذي قال إنه لو كان مكان قائد المنتخب الوطني الألماني، مانويل نوير، لكان ارتدى شارة المثليين خلال مونديال قطر رغم تهديدات.

وقال الوزير القطري إن اتهامات الوزير الألماني لقطر بالفساد، لا يمكن قبولها بشكل مجرد، مضيفا: "إذا اتهمت شخصا بالفساد، فعليك إثبات ذلك، أنت مسؤول قانونيا إذا قلت إن شخصا ما فاسد" ودعا الوزير القطري نائب المستشار الألماني إلى إظهار المزيد من الاحترام لقطر ومواطنيها.

وأكد الكعبي قطر لن تغير من دينها ونفسها إرضاء للغرب، مذكرا بوجود أكثر من مليار مسلم في العالم، ومن الواجب على العالم احترامهم، وقال: "لا يمكنك تغيير مليار شخص، نحن فخورون بديننا".