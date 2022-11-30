45 عرضا تقنيا في مزايدة رخص الاستكشاف المنجمي

وافقت الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية على 45 عرضا تقنيا من بين الـ 50 التي استلمت في إطار المناقصة الوطنية والدولية للمزايدة العلنية لمنح 19 ترخيصا منجميا لاستكشاف عديد أنواع المعادن.

وقد جرت الجلسة العلنية لفتح الأظرفة اليوم الأربعاء بمقر وزارة الطاقة والمناجم.

في هذا الصدد، أكد رئيس الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، إسماعيل الجوزي، خلال ندوة صحفية على هامش حفل فتح الأظرفة، أنه تم فيما يخص هذه المناقصة سحب 71 دفتر أعباء بالنسبة للمواقع المنجمية الـ 19 الموزعة على 13 ولاية.

وأضاف أنه تم الاكتتاب لـ 11 موقعا من بين المواقع المنجمية الـ 19.

وتابع يقول ذات المسؤول أن هذه الدورة الـ 53 تخص مواقع منجمية خاصة بالرخام و رمل السيلكا والحجر الجيري والغرانيت والرمل الأصفر والطين الصلصالي والرمل الواقعة بولايات كل من تمنراست، تبسة، تيميمون، برج باجي مختار، مسيلة، تلمسان، معسكر، ورقلة، بومرداس، خنشلة، سوق أهراس، ميلة وغليزان.

وقد تمت دعوة مكتتبي العروض التقنية المقبولة طبقا لإحكام دفتر الأعباء، لتقديم عروضهم المالية في 20 ديسمبر المقبل.

تجدر الإشارة، إلى أن فتح أظرفة العروض التقنية قد جرى في جلسة علنية و بحضور المكتتبين ومحضر قضائي وممثلين عن الصحافة الوطنية.