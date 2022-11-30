تصريحات وهبي الخزري

قال لاعب المنتخب التونسي وهبي الخزري في تصريح لقناة "بي إن سبورت" أنّ مواجهة المنتخب الفرنسي، مساء اليوم الأربعاء، كانت بمثابة "مباراة محاربين"، مشيرا إلى أنّه "يشعر بخيبة أمل رغم الفوز على حامل اللقب".

ووفق ما نقلت إذاعة "موزاييك"، أكّد الخزري أنّ الأمر لم يكن بيد المنتخب التونسي (في إشارة إلى مواجهة أستراليا والدنمارك)، قائلا: "كنّا ممتازين.. ولكن الأمر لم يكن بأيدينا".

وأضاف: "صحيح! لم نكن جيّدين في السابق، لكن اليوم قدّمنا أفضل ما لدينا، لقد كانت مباراة محاربين".

وأردف الخزري أنّ يشعر بخيبة أمل، مضيفا: "أردنا نتيجة أفضل، لكن هذه هي كرة القدم..".

يشار إلى أنّ نسور قرطاج تمكّنوا من الفوز على المنتخب الفرنسي، بنتيجة هدف دون ردّ، في المقابلة التي احتضنها ملعب المدينة التعليمية عشية اليوم الأربعاء لحساب الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة في نهائيات كأس العالم قطر 2022.

وسجل هدف اللقاء الوحيد وهبي الخزري في الدقيقة 58 بعدما توغل بالكرة، وسدّد من حافة منطقة الجزاء في مرمى الحارس ستيف مانداندا.