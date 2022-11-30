الأرجنتين تعود والسعودية تخيب (فيديو)

تأهلت الأرجنتين رفقة بولندا للدور المقبل، بعد فوز رفاق ميسي على رفاق ليفوندوفسكي وتفوق بولونيا على المسكيك باللعب النظيف بعد التساوي في النقاط وعدد الأهداف.

وفاز المنتخب الأرجنتيني بنتيجة هدفين لصفر في لقاء ظهر فيه رفاق ميسي بوجه مغاير فسيطروا على كل أطوار المباراة أمام فريق بولندي ضعيف لا يستحق التأهل.

ففي اللقاء الثاني فازت المكسيك بنتيجة هدفين مقابل هدف أمام منتخب سعودي دفع ثمن مجهوداته البدنية في المباراتين السابقتين، وتأهلت بولندا على حساب المكسيك بفضل فارق هدف واحد في الترتيب العام.

وستواجه الأرجنتين منتخب أستراليا في حين فرنسا تقابل بولندا.

ملخص لقاء المكسيك - السعودية:

ملخص لقاء الأرجنتين - بولندا :