سواريز يتحدث عن لقطة مونديال 2010

أكد مهاجم منتخب أوروغواي، لويس سواريز، أنه لن يعتذر عن لمسة يده في ربع نهائي كأس العالم 2010 ضد غانا.

وكان سواريز قد حرم "النجوم السوداء" آنذاك من تحقيق إنجاز تاريخي للقارة الإفريقية بعدما منع هدف محقق بلمسة يده الشهيرة على خط المرمى في الدقيقة 120 في الوقت الإضافي.

وعلى الرغم من كونه الهداف التاريخي لإفريقيا في كأس العالم، أخفق جيان أسامواه حينها في تسجيل ركلة الجزاء، لتفوز أوروغواي بعدها بالمباراة بركلات الترجيح.

وفي المؤتمر الصحافي، أصر مهاجم أوروغواي على أنه لم تكن إضاعة جيان ركلة الجزاء خطأه، وأضاف في تصريحاته: "لست بحاجة للاعتذار. سأعتذر إذا أصبت لاعبا، لكن في هذه الحالة تعاملت مع الكرة وتلقيت بطاقة حمراء، وأضاع لاعب غانا (جيان) ركلة الجزاء، وهذا ليس خطئي ولا مسؤوليتي".

وفي مواجهة الجمعة، تحتاج أوروغواي إلى الفوز على غانا من أجل العبور إلى مراحل خروج المغلوب، بينما من المرجح أن تتأهل كتيبة "النجوم السوداء" بالتعادل، ما لم تفز كوريا الجنوبية على البرتغال في آخر مواجهات المجموعة الثامنة.