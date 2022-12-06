هذه هي قيمة صادرات مركب "توسيالي" بوهران

حقق مركب الحديد والصلب "توسيالي" الكائن ببطيوة (ولاية وهران) عائدات تصدير تجاوزت 800 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى لسنة 2022، حسبما علم اليوم الثلاثاء لدى المركب.

وأوضح عضو مجلس الإدارة ألب توبكيوقلو في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن مركب "توسيالي" قام بتصدير أزيد من 1.1 مليون طن من المنتجات الحديدية مع تسجيل زيادة طفيفة مقارنة بنفس الفترة من العام المنصرم وبمداخيل تجاوزت 800 مليون دولار.

وقد تم تصدير هذه المنتجات المتمثلة على وجه الخصوص في حديد البناء والأسلاك والكريات الحديدية والأنابيب الحلزونية المقاومة للتآكل وغيرها انطلاقا من موانئ وهران وأرزيو ومستغانم نحو دول من أوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية وإفريقيا، كما أشير إليه.

وتطمح شركة "توسيالي" إلى تصدير 1.5 مليون طن من مختلف المنتجات الحديدية وبلوغ 1 مليار دولار من عائدات التصدير خلال العام الجاري مع العلم أنه تم تحقيق خلال العام المنصرم أزيد من 700 مليون دولار كعائدات من نشاطاتها للتصدير، وفق ذات المصدر.

كما يسعى المركب خلال سنة 2023 إلى تصدير زهاء 3 ملايين طن من المنتجات الحديدية مع تلبية حاجيات السوق المحلية، وفق عضو مجلس الإدارة.