الاتحاد البرتغالي ينفي ويوّضح

أصدر اليوم الخميس، الاتحاد البرتغالي لكرة القدم بيانا يدافع فيه عن نجم المنتخب كريستيانو رونالدو.

ونفت الهيئة الكروية التقارير التي أشارت إلى تهديد اللاعب المخضرم بمغادرة معسكر الفريق في نهائيات كأس العالم، المقامة حاليا في قطر.

وأكد اتحاد الكرة في بيانه: " يوضح الاتحاد أن قائد المنتخب كريستيانو رونالدو لم يهدد في أي لحظة بمغادرة الفريق خلال بطولة كأس العالم في قطر".

وأشارت تقارير إلى أن رونالدو هدد بالرحيل عن منتخب البرتغال، بعدما قرر فرناندو سانتوس، مدرب الفريق، إبقائه على مقاعد البدلاء خلال مواجهة سويسرا بدور الـ 16 في المونديال، قبل أن يدفع به في الدقيقة 73 من عمر اللقاء.

وشدد الاتحاد في ختام بيانه: "كريستيانو رونالدو يحقق كل يوم رقما قياسيا فريدا في خدمة المنتخب الوطني والبلاد".

وكانت هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استبعاد رونالدو من القائمة الأساسية لمنتخب البرتغال خلال إحدى مباريات البطولات الكبرى منذ عام 2008.