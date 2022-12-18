مودريتش يكشف عن قراره بالمواصلة أو الإعتزال

أكد قائد منتخب كرواتيا، لوكا مودريتش، أنه يعتزم مواصلة مسيرته الدولية حتى انتهاء دوري الأمم الأوروبية على الأقل، وذلك بعد فوز كرواتيا على المغرب 2-1 وتتويجها ببرونزية مونديال قطر.

وردا على سؤال حيال ما تبقى من مسيرته الدولية، قال نجم ريال مدريد الإسباني للتلفزيون الكرواتي بعد مباراة المغرب أمس السبت: "هذه هي الخطة، لن يكون من المنطقي عدم اللعب في دوري الأمم، وبعد ذلك سنرى ما سنفعله".

واردف:" أريد أن أبقى من أجل دوري الأمم".

ويعرف المخضرم البالغ من العمر 37 عاما، أن كأس العالم المقبلة في 2026 ربما تكون هدفا بعيدا جدا، لكنه يريد الاستمرار في ارتداء القميص الذي يحمل اللونين الأحمر والأبيض.