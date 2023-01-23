تغطية سوق الأدوية بنسبة 80 بالمائة في 2024

أكد وزير الصناعة الصيدلانية علي عون، أن الجزائر تعمل على محاولة تغطية السوق الوطنية للأدوية من خلال الإنتاج المحلي بنسبة تصل إلى 80 بالمائة بدخول سنة 2024، مع إعطاء الأولوية القصوى للأمراض المزمنة.

وقال عون، اليوم الثلاثاء، في ندوة صحفية، إن الإنتاج الوطني من الأدوية، يلبي أكثر من 50 بالمائة من احتياجات السوق الوطنية، مع إمكانية الارتفاع خاصة في ظل التحفيزات الممنوحة للمتعاملين الاقتصاديين ودخول وحدات إنتاج جديدة حيز الخدمة.

وأضاف عون، أنه سيتم خلال السنة الجارية تغطية جزء من الأدوية المتعلقة بمرضى السكري والأورام من الإنتاج المحلي خاصة الأدوية التي تتعلق بالأمراض المزمنة.