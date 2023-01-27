تنظيم جلسات وطنية حول صناعة الجلود والنسيج

تنظم وزارة الصناعة جلسات وطنية حول واقع وآفاق تطوير الصّناعات التّحويلية للجلود والنسيج في الجزائر، يومي 30 و31 جانفي 2023، على مستوى قصر الثّقافة مفدي زكريا بالجزائر العاصمة، يشارك في أشغالها أبرز المتعاملين على الساحة الوطنية في النسيج والجلود، بالإضافة إلى ممثلي كل القطاعات الوزارية والهيئات المعنية وخبراء في التنمية الصناعية.

يأتي تنظيم هذه الجلسات الختامية، تحت الرعاية السامية للسيّد الوزير الأول، بعد سلسلة من اللقاءات المحليّة التي عقدتها اللّجنة الوطنية الاستراتيجية المتعددة القطاعات الوزارية للنسيج والجلود، من أجل تحسيس المتعاملين على ضرورة الانخراط في مساعي الوزارة الهادفة إلى تنظيم سلاسل القيمة لهذين الفرعين الصناعيين، وإعادة الاعتبار للمنتوج الوطني والرفع من تنافسيته وجودته بما يسمح من تلبية احتياجات السوق الوطنية وخلق الثروة والقيمة المضافة ومناصب العمل للشباب.

ستشمل هذه الجلسات الوطنية ثلاث ورشات موضوعاتية لمناقشة مواضيع تتعلق بالمادة الأولية وآليات جمعها ومعالجتها وتعزيز تنافسية المنتوج الوطني وترقية جودته وحمايته وفقا للمواصفات المعمول بها، بالإضافة لدراسة كيفيات تكييف عروض التكوين المهني، وكذا ضبط الاستيراد وسبل التّصدير ورقابة الجودة وطرق معالجة ظاهرة السوق الموازي، على أن تكلل بجملة من التوصيات والمخرجات التي ستشكل المحاور الكبرى للاستراتيجية الوطنية للنهوض بهذين الفرعين الصناعيين الهامين.

تجدر الإشارة إلى أنّ وزارة الصناعة تشرف على معرض للمنتوج الوطني في صناعات النسيج والجلود ينظم على هامش هذه الجلسات، حيث سيشهد مشاركة أهم المؤسسات الوطنية في هذا المجال.