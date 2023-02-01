"الجزائر نظمت أحسن نسخة في تاريخ 'الشان' "

أدلى رئيس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، باتريس موتسيبي، اليوم الأربعاء، بتصريحات لوسائل الإعلام على هامش عملية سحب قرعة كأس إفريقيا 2023 (فئة أقل من 17 سنة)، التي ستحتضنها الجزائر في الفترة الممتدة من من 29 أفريل إلى 19 ماي المقبلين بمدن الجزائر وقسنطينة وعنابة.

وقال موتسيبي " أشكر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والاتحادية الوطنية وعائلة كرة القدم الجزائرية على حسن الضيافة. أنا فخور بالجزائر وشعبها الذي ملأ مدرجات الملاعب خلال (الشان-2022)".

وأضاف ذات المتحدث "كنا ندرك دوما أن الجزائر تملك ثقافة كروية. لقد نظمت أحسن نسخة في تاريخ بطولة إفريقيا للاعبين المحليين (شان)، سواء على المستوى التنظيمي أو التوافد على الملاعب. هذا ما يدل أن الجزائر تحب الكرة الإفريقية وتساهم في تطويرها".

وختم رئيس "الكاف": "الآن، تستعد الجزائر لاستقبال دورة جديدة مهمة تضم نجوم المستقبل للعبة وأنا على يقين بنجاحها الكبير".

من جهته، قال رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، جهيد زفيزف " لقد نجحنا في تنظيم منافسة 'الشان-2022'، بالمعايير الدولية و في إعادة الجزائر إلى حظيرة أحسن دول القارة والقادرة على احتضان منافسات كبيرة. الآن، نحن على استعداد لتنظيم دورة جديدة لا تقل أهمية (كاس إفريقيا لأقل من 17 سنة) والتي ستخصص أربعة مقاعد لمونديال هذا الصنف العمري، بالإضافة إلى التنافس على اللقب القاري".

وبالنسبة لمنتخب اللاعبين المحليين، أكد زفيزف أن مشواره ليس بالمفاجئة بالنسبة له، حيث استعد الفريق في أحسن الظروف وهو على بعد خطوة واحدة عن التتويج باللقب.