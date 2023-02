Le président Tebboune s’entretient par téléphone avec son homologue Erdogan

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a eu, mardi, un entretien téléphonique avec son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan, à qui il a réitéré ses sincères condoléances suite au séisme dévastateur qui a frappé son pays, indique un communiqué de la Présidence de la République.

"Le Président de la République, M.Abdelmadjid Tebboune a eu mardi un entretien téléphonique avec son frère, le Président de la République turque, M. Recep Tayyip Erdogan, au cours duquel il lui a réitéré, en son nom personnel et au nom du peuple algérien, ses sincères condoléances pour les victimes du séisme dévastateur qui a frappé une grande partie du Sud-Est de la Turquie", précise le communiqué.

Le président de la République a affirmé que "l'Algérie se tiendra aux côtés de la Turquie pour surmonter cette épreuve qui a endeuillé le peuple turc frère", ajoute la même source.

Il a également affiché "la disponibilité de l'Algérie à fournir et à envoyer des aides en Turquie", souligne le communiqué.

De son côté, "le Président turc a tenu à remercier son frère, le Président de la République, pour avoir prêté aide et assistance dès les premières heures de cette terrible catastrophe", saluant "la position solidaire de l'Algérie" conclut le communiqué.