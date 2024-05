L’Algérie condamne fermement l’opération militaire sioniste à Rafah

L'Algérie a condamné avec la plus grande fermeté les opérations militaires des forces d'occupation sionistes dans la ville de Rafah, au sud de la bande de Ghaza, en préparation d'une invasion terrestre de cette région palestinienne, a indiqué ce mardi le ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger dans un communiqué.

« Cette escalade extrêmement dangereuse, qui menace de provoquer une issue criminelle sans précédent et une catastrophe humanitaire de grande ampleur, confirme que l'occupation israélienne continue de mettre en œuvre ses plans visant à exterminer le peuple palestinien et à déplacer les Palestiniens restants. Ce faisant, l'occupation confirme qu'elle se moque totalement du consensus de la communauté internationale sur la nécessité d'accélérer la mise en œuvre d'un cessez-le-feu immédiat et durable dans la bande de Ghaza et sur l'inévitabilité du lancement d'un processus politique visant à garantir la création d'un État palestinien indépendant et souverain comme solution juste, durable et définitive au conflit israélo-palestinien », affirme la même source.

Dans cette perspective, « l'Algérie appelle la communauté internationale à prendre des mesures urgentes, immédiates et décisives pour faire pression sur la puissance occupante et cesser de lui fournir les moyens et les raisons de poursuivre son arrogance, ses brimades et son intimidation à l'égard de Palestiniens innocents depuis plus de sept mois », ajoute le même communiqué.

L'Algérie prévient également que « la poursuite de l'agression israélienne contre les Palestiniens dans la bande de Ghaza et son éventuelle escalade au plus haut niveau avec une invasion militaire terrestre de la ville palestinienne de Rafah aura des répercussions extrêmement graves qui hypothéqueront pour des décennies encore l'avenir de la paix et de la sécurité dans toute la région. »