Les décisions du Conseil des Ministres

Le président de la République Abdelmadjid Tebboune a présidé ce mardi une réunion du Conseil des Ministres, durant laquelle il a approuvé les augmentations de pensions et d'allocations de retraite, avec des taux variant entre 10 et 15 %.

Le président a souligné que cette décision était un geste de reconnaissance et d'appréciation de l'État envers les travailleurs et qu’elles devraient améliorer les conditions de vie de toutes les catégories de retraités et de leurs familles.

Par ailleurs, le Conseil des ministres a également approuvé des projets de lois fondamentales et des réglementations compensatoires pour les professionnels de la santé, avec instruction du ministre de la Santé de poursuivre la préparation des textes juridiques pertinents pour ce secteur.

De son côté, le ministre des Finances a été chargé de revoir les taux d'intérêt bancaires élevés, qui contreviennent à la politique d'investissement.