وزير الصناعة يكشف مصير مصنع "رونو"

كشف وزير الصناعة، أحمد زغدار، اليوم الإثنين، أن مصنع "رونو" لتصنيع السيارات سيستأنف نشاطه قريبا بعد جعله يتماشى مع دفتر الشروط الجديد.

وقال الوزير على هامش، عملية تسليم ثلاث اعتمادات لممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، أن نشاط تصنيع المركبات من أولويات القطاع المستعجلة، مشيرا إلى أن "اللجنة التقنية عاكفة على دراسة الملفات المودعة والتي تتعلق أغلبها بمصانع جاهزة لانطلاق تصنيع المركبات، خاصة النفعية منها، من جرارات فلاحية، شاحنات وحافلات، مقطورات ونصف المقطورات وكذا الدراجات النارية".

وأضاف أن وزارته "تعمل جاهدة على إصدار أولى الاعتمادات في الأسابيع القليلة المقبلة، لتنطلق مباشرة في عمليات الإنتاج".

وأكد الوزير بخصوص تصنيع المركبات السياحية والنفعية الخفيفة، أن أشغال إنجاز مصنع "فيات" بولاية وهران تعرف "تقدما كبيرا"، ومن المنتظر أن يتم تسليمه مجهزا بنهاية شهر أوت المقبل، بينما يعرف مصنع "رونو" "ديناميكية جادة" لضبط تجهيزاته وجعله يتماشى ودفتر الشروط الجديد ليستأنف نشاطه عند الانتهاء من هذه العملية "قريبا".

وبالإضافة إلى هذين المصنعين، كشف زغدار أن "المفاوضات لا تزال جارية مع بعض المصنعين الدوليين الذين سيتم الإفصاح عنهم في الوقت المناسب"، مبرزا أن المشاريع الصناعية التي تستجيب للشروط التي تضمنها التنظيم المعمول به وكذا انخراطها في الاستراتيجية الوطنية لتطوير شعبة الصناعات الميكانيكية، هي فقط التي سيتم تجسيدها ومرافقتها.