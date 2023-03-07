تحديد تاريخ تسويق سيارات "فيات" المركبة في الجزائر

في وقت سيشرع بعض الوكلاء في استيراد السيارات خلال الأيام المقبلة، ينتظر الكثير من الزبائن بداية تسويق السيارات المركبة في الجزائر وفي مقدمتها سيارات "فيات" أملا في أن تكون أقل تكلفة من المستوردة.

وكما هو معلوم فإن مشروع سيارات "فيات" هو الأقرب لمباشرة عملية تركيب السيارات بالإضافة إلى مصنع "رونو".

فحسب محمد جبيلي، مدير الصناعات بوزارة الصناعة، فإن أول سيارة "فيات" مركبة في الجزائر سيتم تسويقها بداية من الفاتح ديسمبر المقبل.

وأضاف نفس المتحدث أن مصنع العلامة الإيطالية سيتم تسليمه بداية من نهاية أوت المقبل.