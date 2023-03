Installation du groupe parlementaire d'amitié "Algérie-Croatie"

Le groupe parlementaire d'amitié "Algérie-Croatie" a été installé, mardi au siège l'Assemblée nationale populaire (APN), dans le cadre du renforcement et de l'élargissement de la coopération entre les deux pays, indique un communiqué de l'APN.

La cérémonie d'installation s'est déroulée en présence du président de la Commission des Affaires extérieures, de la coopération et de la communauté à l'APN, Salim Merah, du président de la commission des affaires étrangères du Parlement croate, Gari Capelli, de l'ambassadeur de Croatie à Alger, et du représentant du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger.

S'exprimant à cette occasion, Merah a fait savoir que cette installation intervient concomitamment avec la visite de la délégation parlementaire croate en Algérie, formant le vœux que cette rencontre puisse préparer le terrain à "des relations fructueuses, durables et exceptionnelles, fondées sur des bases solides de coopération, de confiance et de respect mutuel entre l'APN et le parlement croate".

Il a rappelé, en outre, que "la Croatie partage avec l'Algérie les objectifs et les principes du Mouvement des non alignés (MNA), étant des pays fondateurs".

Les relations bilatérales entre les deux pays "ont besoin d'appui à différents niveaux, notamment sur le plan de la coopération parlementaire entre les deux institutions législatives, tout en œuvrant à sa redynamisation à travers les concertations et le contact, notamment à travers les visioconférences et l'échange de visites entre les parlementaires et les fonctionnaires pour tirer profit des expériences des deux parties", a-t-il poursuivi.

De son côté, l'ambassadeur de Croate à Alger a exprimé sa satisfaction "quant aux relations bilatérales entre les deux pays qui ont atteint leur meilleur niveau", faisant part du souhait de son pays d'"élargir et approfondir sa coopération économique avec l'Algérie".

Il a réitéré, en outre, "sa détermination à œuvrer avec le groupe parlementaire en vue du renforcement et de l'élargissement de la coopération entre les deux pays".