"وصول أول السيارات مرهون بهذا العامل"

قال الخبير والرئيس السابق لجمعية وكلاء السيارات المتعددة العلامات، يوسف نباش، إنّ وصول أول المركبات الجديدة المستوردة إلى الجزائر، يخضع لجملة من المعطيات تتحكم في القيام بهذا النوع من المعاملات في التجارة الخارجية.

أشار المتحدث، في تصريح لـ"الخبر"، إلى منح وزارة الصناعة ثلاثة وكلاء الاعتماد الخاص باستيراد السيارات الجديدة من أجل الانطلاق في جلب السيارات الجديدة، إلاّ أنّه أكد بأنّ هذه العملية لن تكون بالسهولة المتوقعة، وأوضح أنّ ذلك يستدعي طلب كميات السيارات من المصنع الأم، حسب المعايير المنصوص عليها في بنود دفتر الشروط الصادر في الجريدة الرسمية.

وعلى هذا الأساس، ذكر يوسف نباش أنّ وصول أول السيارات الجديدة إلى السوق الوطنية بعد الغياب المتواصل منذ ما يقرب 4 سنوات، مرهون بالإجراءات المعمول بها، مشيرا إلى تحضير المركبات المعنية على مستوى المصانع خارج الوطن، والوقت المطلوب للشحن والنقل عبر البواخر، وبالتالي فإنّ الأمر يرجع إلى المدة التي تستغرقها رحلة البواخر منذ خروجها من الموانئ الأجنبية إلى غاية وصولها إلى الموانئ الجزائرية المبرمجة لاستقبال شحنات السيارات.

أما من ناحية تأثير استئناف استيراد السيارات الجديدة من قبل الوكلاء المعتمدين على مستويات الأسعار، قال المتحدث إنّ المؤشرات الاقتصادية والتجارية الحالية المحيطة بنشاط الصناعة الميكانيكية تلعب دورا كبيرا هذا الشأن، مستبعدا ما يذهب إليه البعض بخصوص الأسعار، من منطلق أنّ مستوى أسعار السيارات يختلف جملة وتفصيلا عن تلك المسجلة قبل تجميد معاملات الاستيراد (في سنوات 2016/2017/ 2018)، بالنظر إلى ارتفاع تكاليف الطاقة بالمقام الأول، وهو ما ينعكس ـ كما أضاف ـ على السعر النهائي المتداول في السوق الجزائرية.

وفي الإطار ذاته، أشار يوسف نباش إلى فارق السعر الصرف بين الدينار الجزائري وأهم العملات، ولاسيما الدولار والأورو، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف وسعر النقل البحري للشحنات المراد استيرادها، الذي قدره بأنه تضاعف مرتين إلى ثلاث مرات خلال السنوات القليلة الماضية، لتضاف إليها معطيات أخرى، كما هو الشأن بالنسبة لسعر التأمين والأعباء الجمركية، ما جعل المتحدث يتوقع أن تنخفض أسعار السيارات عن 200 إلى 220 مليون سنتيم على أدنى حد.