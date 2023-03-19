رسميا.. هذه هي أسعار سيارات "فيات"

كشفت علامة "فيات" الايطالية عن أسعار الموديلات التي ستشرع في تسويقها في الجزائر بداية من هذا الأسبوع.

نظم مجمع "ستيلانتيس" ندوة صحفية بحضور وزير الصناعة على عون، عرض فيها مختلف التفاصيل المتعلقة بالسيارات التي سيباشر في تسويقها في الجزائر في غضون أيام.

وسيتم تسويق 3 أنواع سيارات سياحية و 3 أنواع سيارات نفعية، وستكون الأسعار كالتالي:

السياحية:

فيات 500: 2635000 دينار

فيات 500x : 3790000 دينار

فيات تيبو: 2995000 دج

السيارات النفعية:

فيات دوبلو: 3259000 دينار

فيات سكودو: 3900000 دينار

فيات: دوكاتو: 4120000 دينار

ومعلوم أن أول سيارة مصنعة في الجزائر سيتم تسويقها نهاية شهر نوفمبر المقبل.