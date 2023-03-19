بلديات خضراء بتعاون ألماني

قام وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد بالتوقيع مع سفيرة الجمهورية الفدرالية لألمانيا بالجزائر إليزابيت فولبر على اتفاقية تمديد لمشروع التعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "GIZ" بخصوص دعم الانتقال الطاقوي بالجماعات المحلية.

ويأتي هذا اللقاء في إطار الشراكة المثمرة بين وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي حول تجسيد مشروع البلديات الخضراء، وذلك تأكيدا للتقليد العريق للشراكة بين البلدين لاسيما في مجال الطاقوي، ولقد وضعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية خارطة طريق لانتقال طاقوي ناجع على المستوى المحلي عبر نموذج جديد للاستهلاك الطاقوي على مستوى ممتلكات الجماعات المحلية من خلال تكوين 500 إطار محلي في مجال الطاقات المتجددة والانتقال الطاقوي في بعده المحلي، ووضع 4 مخططات عمل للتنمية الطاقوية لأربع بلديات نموذجية هي بشار، سوق أهراس، الجلفة وغليزان والتي تم اختيارها على أساس الخصائص المختلفة لكل بلدية منها، إضافة إلى الاستشارة والتدقيق التقني ما سمح بتحقيق اقتصاد في فواتير استهلاك الطاقة، ومرافقة البلديات في إعداد وتنفيذ المخططات الطاقوية البلدية، وإعداد أدوات توجيهية، دفاتر الشروط، ودليل منهجي لضمان جودة المنشآت.