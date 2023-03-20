انتقادات جديدة لأسعار سيارات "فيات"

أكدت المنظمة الجزائرية للدفاع عن المستهلك "حمايتك" أن سعر سيارة فيات 500 المعلن عنه أمس الأحد بالجزائر، مرتفع جدا مقارنة بالسعر الحقيقي في إيطاليا.

وقامت منظمة "حمايتك" بدراسة الأسعار لهذه العلامة، نشرتها عبر حسابها الرسمي على "فايسبوك"، وخلصت إلى أن سعر "فيات" عبر موقع FIAT.IT، هو 15800 أورو، موضحة انه بعد انتزاع الرسوم على القيمة المضافة TVA المقدرة في إيطاليا بـ 22 بالمائة وسعر الجملة التقريبي بـ 12 بالمائة ويمكن أن يكون أكثر حسب كمية السيارات المسوقة يصبح سعرها 10428 أورو، بإضافة سعر النقل المحدد حوالي 400 أورو ويمكن ان ينخفض عبر بواخر نقل السيارات يصبح سعرها حوالي 10828 أورو، عند دخولها التراب الوطني.

وبناء على ذلك، أكدت "حمايتك" أن رسوم الجمركة 14 بالمائة للسيارات الأقل من 1.3 cc، إضافة إلى 19 بالمائة TVA، أي رسوم بـ 33 بالمائة بالتالي فإن سعرها يصبح بكل الرسوم 13868,24 أورو. وبإضافة تكلفة النقل 400 أورو يصبح سعرها النهائي 14269.24.

ووفق "حمايتك"، فإن سعر الأورو بقيمة الدينار حدد بـ 145.5639 دج لواحد أورو، وبالتالي فإن سعرها النهائي لسيارة FIAT 500 1.0 هو 2.077.086,22 دج.

للإشارة فقد أعلن مجمع "ستيلانتيس" الأحد، عن أسعار سيارات "فيات" التي تبدأ من 260 مليون إلى 420 مليون، حيث يتراوح سعر "فيات500" من 260 مليون.