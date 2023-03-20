وزارة الدفاع الوطني: تسليم 454 عربة "مرسيدس"

تمّ أمس الأحد، تسليم (454) عربة من إنتاج وطني، من علامة "مرسيدس-بنز" مصنّعة من طرف مؤسسة تطوير صناعة السيارات بتيارت بالناحية العسكرية الثانية، تحت إشراف مديرية الصناعات العسكرية لوزارة الدفاع الوطني، وهذا لفائدة كل من المديرية المركزية للعتاد لوزارة الدفاع الوطني، المديرية العامة للأمن الوطني وإدارات ومؤسسات عمومية وكذا شركات خاصة. حسب ما أفاد به بيان وزارة الدفاع الوطني .

وأشار البيان، إلى أن هذه العملية الجديدة تأتي تكملة لعمليات تسليم سابقة لعربات متعددة المهام والتي تؤكد قدرة هذه الشركة على تلبية طلبات زبائنها بمنتجات ذات جودة ونوعية بمواصفات عالمية مع الاحترام الصارم للآجال المحددة للتسليم.