بيان هام للجوية الجزائرية

أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، اليوم الثلاثاء، أنه وفقا للتعليمات التي أصدرها رئيس الجمهورية" خلال مجلس الوزراء أمس الإثنين، أنه تـم منـح تخفيـض 50 بالمائة خلال شهر رمضان الكريم وذلك لصالح الدرجتين (Yو H) للرحلات الدولية نحو الجزائر.

وجاء في بيان الشركة أنه "يسـر الخطوط الجوية الجزائرية أن تعلـن لعملائها الكرام والجالية الجزائرية المتواجدة في الخارج أنه وفقا للإرشادات التي أصدرها رئيس الجمهورية" خلال مجلس الوزراء يوم 20 مارس 2023، أنه تـم منـح تخفيـض (50 بالمائة) خـاص بشهر رمضان الكريم وذلك لصالح الدرجتين (Yو H) وللرحلات الدولية نحو الجزائر".

وأحاطت الجوية الجزائرية، أن فترة المبيعات ستمتد من يوم 21 مارس إلى غاية يوم 23 أفريل 2023.

وفتـرة السـفر ستكون مـن يـوم 21 مارس إلى غاية يوم 10 ماي 2023.