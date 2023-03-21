السد الأخضر: 75 مليار دينار لبرنامج إعادة التأهيل

خصصت ميزانية قدرها 75 مليار دينار جزائري لتجسيد عمليات التشجير ومكافحة التصحر في إطار برنامج إعادة تأهيل السد الأخضر خلال الفترة 2023-2030، حسبما أفادت به مسؤولة بالمديرية العامة للغابات.

ويتضمن هذا البرنامج عمليات لتشجير أزيد من 17 ألف هكتار على مدار سبع سنوات، وكذا عمليات تنموية أخرى لإعادة الاعتبار للسد الأخضر، وفقا للشروح التي قدمتها مديرة مكافحة التصحر والسد الأخضر بالمديرية، فرطاس صليحة.

وسيجري تنفيذ هذا البرنامج بالتنسيق مع الجهات المعنية، على مستوى 183 بلدية موزعة على 13 ولاية، وذلك على مراحل، أولها يمتد على الفترة 2023-2026، بميزانية تقدر بـ 10 مليار دج. ويتم من خلال هذه الميزانية تمويل ما يقرب من 13 بالمائة من العمليات المقررة في برنامج إعادة التأهيل، والتي من شأنها خلق أكثر من 10 آلاف منصب شغل، وعزل 2000 طن تقريبا من الكربون، تضيف فرطاس.

وعمليا، سيتكفل بأشغال إنجاز العمليات المندرجة في إطار المرحلة الأولى كل من المجمع العمومي للهندسة الريفية "جي جي ار"، والمكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية، وذلك في إطار صفقات بالتراضي، حسب المسؤولة التي كشفت بأن مشاريع الصفقات درست في 1 فيفري الماضي.