Exportation: Zitouni ordonne l'accélération du traitement des dossiers en suspens

Lors d'une visite mercredi au siège d'ALGEX où il a écouté un exposé exhaustif sur les missions de cette dernière et reçu des explications détaillées sur la plateforme numérique de suivi des demandes d'importation, le ministre a instruit les responsables de l'agence d'accélerer le traitement des dossiers d'importation en suspens.

Zitouni a souligné la nécessité "d'accélérer le traitement des dossiers en suspens et de faciliter l'importation des produits non fabriqués localement et la libération de l'importation des marchandises et des produits dont la production locale ne couvre pas le marché national".

Le ministre a appelé à "œuvrer à la protection du produit local", conclut le communiqué.