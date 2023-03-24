النعامة: لجنة النقل تتفقد القطاع

نظمت لجنة تهيئة الإقليم والنقل بالمجلس الشعبي الولائي بالنعامة برئاسة حيدار عمر نهاية الأسبوع لقاء بمقر المجلس دعت إليه مدير النقل وكل شركاء القطاع، وقد أثمرت المناقشة والطرح الموضوعي للقضايا بجملة من التوصيات لعل من أهمها إعادة دراسة مخطط تسيير النقل البري، تطهير خطوط النقل من الرخص غير المستغلة وإعادة تعويضها، كما طالب الأعضاء بزيادة عدد سيارات المناوبة الليلية وتأمين محطات النقل البري، ومن التوصيات الأخرى التسريع في إنجاز البرامج والتأكيد على جودتها، تخصيص خط نقل عبر السكة الحديدية بين المشرية والعين الصفراء.

وفي اتصال بـ"الخبر" أكد رئيس اللجنة حيدار أن اللقاء كان مثمرا لأنه جمع كل شركاء القطاع تم الاستماع لهم ولانشغالاتهم وآفاق تطوير الخدمة العمومية وتحسين مرافقها.