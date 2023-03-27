وحدة لإنتاج المحولات الكهربائية بغليزان يدخل حيز الخدمة

دخلت وحدة إنتاج وتركيب المحولات الكهربائية بمختلف أنواعها بمنطقة النشاطات بلعسل بوزڨزة بغليزان حيز الخدمة بعد تحصلها على رخصة استثنائية،حيث دخلت مرحلة الإنتاج بطاقة تقدر بأزيد من 400 وحدة من المحولات شهريا،حسب ما صرح به رماك إيهان مسؤول الإنتاج بالمصنع مبينا أنه بعد رفع العراقيل عن المشاريع الاستثمارية من قبل رئيس الجمهورية،تم إنشاء وحدة لإنتاج المحولات الكهربائية التي دخلت حيز الخدمة سنة 2022،والتي غدت تنتج لحد الآن 400 وحدة من المحولات الكهربائية،ويسعى الطاقم المسير للمؤسسة لتغطية السوق الوطنية،وهدفهم التصدير نحو الأسواق الخارجية.

من جهته بين محمد الأمين مختار مسؤول مصلحة الموارد البشرية بالمصنع أنه بالإمكان صنع محولات كهربائية ذات الجهد العالي من 50 كيلو فولط أنبير إلى ألفين (2000) كيلو فولط أنبير،كاشفا أن هاته المحولات ذات جودة عالية،ومطابقة للمعايير الأوربية.من جهة أخرى يشغل المصنع أكثر من 100 عامل،وخمسة (05) مهندسين،وكلها كفاءات جزائرية شابة تكونت على أيادي أجنبية،بحيث تتقن التكنولوجيا العالية،وتسعى دائما لتقديم منتوج مطابق للمواصفات العالمية.

وفي ذات السياق أوضح محمد إسماعيل مسؤول مخبر فحص المحولات الكهربائية،أن هؤلاء العمال يكونون بمخبر المحولات الكهربائية،وتكوين آخر على مستوى قسم التركيب،وأن الشيء الهام بالنسبة لهم هو الجودة ومعايير السلامة.بالمقابل يرى لكحل عياط عبد السلام والي غليزان،أن المشروع هذا في حد ذاته رائد،وأنه يقلل من فاتورة الاستيراد،كما أنه يخلق مناصب شغل،فلابد من مرافقته.

كما تجدر الإشارة إلى أن مصنع الأسلاك والخيوط الكهربائية فقد تمكن في ظرف وجيز من رفع قدراته الإنتاجية بأزيد من 500 طن شهريا،وبهذا يستطيع تموين السوق الوطنية بهاته المواد الطاقوية.