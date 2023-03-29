أسعار النفط عند هذه العتبة

ارتفعت أسعار النفط الخام خلال تعاملات اليوم الأربعاء للجلسة الثالثة على التوالي وسط مخاوف من نقص الإمدادات، خاصة مع توقف بعض الصادرات من العراق بعد قرار المحكمة الدولية لصالح بغداد في نزاعها مع أنقرة بشأن نفط إقليم كردستان.

كما تلقت أسعار النفط الخام بعد الدعم مع تراجع المخاوف من أزمة مصرفية عالمية، والتي ألقت بثقلها على الأسواق خلال الأيام الماضية وهوت بالأسعار إلى أدنى مستوى في 15 شهرًا.

وبحلول الساعة 08:01 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي، تسليم ماي بنسبة 0.57 بالمائة مسجلة 79.10 دولارًا للبرميل. كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط، تسليم ماي، بنسبة 0.83 بالمائة مسجلة 73.81 دولارًا للبرميل.

وكانت أسعار النفط الخام قد أنهت تعاملاتها أمس الثلاثاء على ارتفاع لتسجّل أعلى مستوى في أسبوعين وسط مخاوف من نقص الإمدادات.