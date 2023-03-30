جديد أسعار اللحوم المستوردة

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، أن توزيع اللحوم الحمراء المستوردة بمناسبة رمضان سيعرف تحسنا ملحوظا خلال هذا الأسبوع، مشيرا إلى تخصيص 1100 نقطة بيع، بإمكان المستهلكين التعرف عليها من خلال المنصة الرقمية التي وضعتها دائرته الوزارية لهذا الغرض.

وأضاف أن عملية الاستيراد لا تزال مستمرة حيث ينتظر اليوم الخميس وصول ثاني باخرة محملة بـ 2500 رأس عجل موجه للذبح.

وبخصوص أسعار هذه اللحوم المستوردة، كشف الوزير أنه أسدى أمرا يقضي بتوحيد سعر اللحوم الحمراء بـ 1200 دج للكيلوغرام الواحد، بالنسبة لكل الأجزاء.

وجاء ذلك بعدما لوحظ مؤخرا أن بعض الجزارين المتعاقدين يبيعون هذه اللحوم المستوردة بأسعار مختلفة تتجاوز السقف الملتزم به (1200 دج) حسب الاجزاء.

وأكد الوزير من جهة أخرى، أن قطاعه يواصل العمل على توفير المواد الفلاحية الأساسية، وبأسعار معقولة، مشيرا إلى عدم وجود أي مبرر لارتفاع الأسعار بعض الخضر كالبصل التي تفوق مخزوناتها 8000 طن.

واعتبر في هذا السياق أن سعر التفاح المحلي الذي وصل إلى 600 دج أمر "غير مقبول"، في ظل توفر السلع.