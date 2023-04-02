وهران: معرض تشكيلي للفنان عثمان مرسالي

نظم الفنان التشكيلي، عثمان مرسالي، أمس الخميس، العرض العام لمعرض بعنوان "أضواء من الضفتين"، من 6 أفريل لغاية 11 ماي، بالمعهد الفرنسي بوهران.

ويضم المعرض لوحات فنية عبارة عن فسحة في أزقة المدن الجزائرية والفرنسية على حد سواء مع الضوء كقاسم مشترك كبصمة فنية خاصة بالفنان مرسالي، منذ ولوجه عالم الرسم وهو من مواليد سنة 1952 بمستغانم أين باشر تكوينه قبل الانتقال إلى مدرسة الفنون الجميلة بوهران والمدرسة العليا للفنون الجميلة بالجزائر العاصمة ومواصلة الدراسة بجامعة باريس 8. عاد إلى وهران كأستاذ في مدرسة الفنون الجميلة وشارك في العديد من المعارض داخل و خارج الوطن. غادر نحو فرنسا في عز الأزمة الأمنية سنة 1994 متأثرا باغتيال مدير المدرسة العليا للفنون الجميلة عسلة وابنه وكذا المسرحي عبد القادر علولة الذي خلد روحه بلوحة فنية بتقنية "اللصق" من خلال استعمال أجزاء من افيشات مسرحياته. برع الفنان في انجاز افيشات و ملصقات فنية للعديد من المهرجانات الفنية والدورات الرياضية ومسرحية وتحصل على جوائز على هذه الأعمال. كان له شرف عرض لوحاته خلال أول افتتاح لمنزل "كلود موني" فنان التيار الانطباعي بعد تحويله لمتحف بمدينة ارجونتاي بفرنسا. أنجز العديد من الأعمال لتخليد أرواح أصدقاءه من بينها لوحة للفنان والموسيقي محمد دحان.