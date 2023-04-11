هذا هو عدد المشاريع المستفيدة من تمديد استثنائي

سجلت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار في الفترة الممتدة من 20 أكتوبر 2022 إلى 31 مارس الماضي استفادة 436 مشروعا استثماريا من تمديد استثنائي لمقرر منح المزايا لفترة الإنجاز، ومن المتوقع أن تخلق 22 ألف و992 منصب شغل دائم، حسب الإحصائيات المقدمة خلال اللقاء.

واستفاد 217 مشروعا من التمديد لمرة واحدة، في حين استفاد 124 مشروع من التمديد مرتين، 42 مشروع (التمديد ثلاث مرات)، 31 مشروع (التمديد 4 مرات)، 10 مشاريع (التمديد5 مرات)، 8 مشاريع (6 مرات)K 3 مشاريع ( 7 مرات) و مشروع واحد كان قد استفاد من 10 تمديدات.

أما بالنسبة لحافظة الاستثمارات المسجلة في إطار قوانين الاستثمار السابقة، فبلغ عددها 8 آلاف و392 ملفا لمشاريع استثمارية (لم يتم إلغاؤها أو إقفالها)، من بينها 5 آلاف و539 مشروعا قيد الإنجاز.