تويتر تزيل علامات التوثيق "المجانية"

أعلن موقع "تويتر" إزالة علامات التوثيق الزرقاء من حسابات المستخدمين الذين حصلوا عليها مجاناً، قبل استحواذ الملياردير إيلون ماسك على المنصة.



وكان ماسك، مالك ومدير منصة "تويتر"، أعلن قبل أيام موعد 20 أفريل الجاري، لإزالة جميع علامات التوثيق المجانية من حسابات المستخدمين في جميع أنحاء العالم.



وأوضح ماسك آنذاك أن العديد من هذه العلامات التوثيقية مُنحت بشكل يعكس مستوى الفساد والتحايل الذي كان ينتشر في إدارة المنصة قبل استحواذه عليها. وبموجب هذا الإعلان، تمت إزالة جميع العلامات التوثيقية المجانية في 20 ألفريل.



وجعلت تويتر علامة التوثيق الزرقاء ميزة رئيسية ضمن عرض الاشتراك في "تويتر بلو"، الذي بدأ ماسك تسعيره مقابل 8 دولارات شهرياً، ويروج له حالياً باعتباره أفضل طريقة للاستمتاع بالخدمة وتحسينها.



ذكر أن العديد من المؤسسات الحكومية ووسائل الإعلام العالمية، بما في ذلك البيت الأبيض، أعلنت في وقت سابق أنها لن تشترك في خدمة "تويتر بلو" لتوثيق حساباتها الرسمية أو محرريها.



واعتبروا أن السبب الرئيسي وراء هذا القرار، أن علامة التوثيق الزرقاء لم تعد تعتبر دليلاً قوياً على المصداقية.