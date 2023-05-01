شراكة عمومية لتوفير محطات شحن السيارات الهجينة

أكد الرئيس المدير العام لمؤسسة نفطال عبد القادر شافي عن قرب استلام مشروع نقل الوقود بواسطة الأنابيب بين مدينتي سكيكدة والعلمة نهاية سنة 2023 أو مطلع عام 2024".

وعن أهمية ذلك قال المدير العام خلال زيارة له إلى سطيف للمشاركة في احتفالات عيد العمال، بأن ربط مركز نفطال العلمة بواسطة الأنابيب ابتداء من سكيكدة مرورا بمدينة الخروب بولاية قسنطينة سيسمح بتسهيل عملية نقل مادة الوقود التي ستمتد أيضا من مدينة العلمة إلى البويرة في إطار السياسة المنتهجة من طرف السلطات العليا للبلاد الهادفة إلى بلوغ استقلالية في مخزون الوقود تساوي 30 يوماً والتي تتجاوز حاليا 20 يوماً".

من جهة أخرى أكد المدير العام لنفطال أن السيارات الهجينة التي تسير بالطاقة الكهربائية، تم أخذها بعين الاعتبار على أعلى مستوى، أين تم عقد شراكة مع مجمع سونلغاز لتطبيق هذه التقنية مستقبلا، خاصة وان دفتر شروط استيراد السيارات أورد امتيازات كبيرة، فيما يتعلق باستيراد المركبات الهجينة التي تسير بالطاقة الكهربائية.