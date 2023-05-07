بيان هام لوزارة الفلاحة

أعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، في بيان لها اليوم الأحد، عن تحديد وعاء عقاري ثالث موجه للمستثمرين المهتمين بالزارعات الاستراتيجية عبر ولايات الجنوب، بمساحة إجمالية تفوق 227.000 هكتار، سيتم فتح باب الترشح للاستفادة منها في "القريب العاجل".

وتتوزع هذه الأوعية العقارية المقدرة مساحتها بـ 227483 هكتار عبر 40 محيط، في ثماني ولايات، حسب المصدر ذاته.

ويتعلق الأمر بكل من ولاية أدرار، بمساحة 29622 هكتار موزعة على سبع محيطات، وورقلة بـ 33114 هكتار موزعة على أربع محيطات، وتميمون بمجموع 20273 هكتار موزعة على أربع محيطات، وولاية تقرت بمساحة 19507 هكتار، عبر خمس محيطات.

كما تم تحديد مساحة قدرها 14546 هكتار موزعة على ثلاث محيطات بولاية المنيعة، و20964 هكتار عبر ثلاث محيطات بجانت، و71911 هكتار موزعة على 11 محيط ، بإليزي، و17466 هكتار موزعة على ثلاث محيطات بولاية الأغواط.

وسيتم "في القريب العاجل"، يضيف البيان، "فتح المنصة الرقمية للتمكن من إيداع ملفات الترشح للمحيطات المختارة من طرف المستثمرين".