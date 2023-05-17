افتتاح قريب لخط الجزائر-ياوندي

ثمنت رئيسة الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، سعيدة نغزة، اليوم الأربعاء، الافتتاح القريب لخط جوي يربط الجزائر العاصمة بياوندي، وهذا خلال لقائها بوزير النقل الكاميروني جان إرنست ماسينا نغالي بيبيه، على هامش زيارته للجزائر يومي 15 و 16 ماي الجاري، حسب بيان للكونفدرالية.

وجاء في البيان: "يسر الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية أن زيارة العمل كان لها الفضل في تمهيد الطريق لافتتاح قريبا لخط جوي يربط الجزائر العاصمة بياوندي، كما أكد ذلك وزير النقل الكاميروني، بحضور الرئيس التنفيذي لشركة الطيران الكاميرونية".

كما تم، خلال اللقاء، الذي عقد بحضور سفير الكاميرون بالجزائر، الاتفاق على "الاستمرار في المناقشات التي بدأت في ياوندي، خلال مهمة الأعمال التي نظمت في جانفي الماضي، و لاسيما مع أصحاب الأعمال الذين أبرموا مشاريع شراكة"، يقول البيان.

وأوضح البيان، أن هذه المشاريع تتعلق بشكل أساسي بالصناعة التحويلية للمنتوجات الزراعية والأشغال البحرية والبناء.