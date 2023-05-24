خبر سار للملاكمة إيمان خليف

تلقت الملاكمة الجزائرية البطلة، إيمان خليف، اليوم الأربعاء، الضوء الأخضر للمشاركة في الدورة التأهيلية لأولمبياد باريس 2024، والمشاركة في نهائيات الألعاب الاولمبية إذا ما تأهلت.

ونقلت الإذاعة العمومية تصريحا للأمين العام للجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، خير الدين برباري، أوضح فيه :"تلقينا مؤخراً جواباً من اللجنة الاولمبية الدولية تؤكد فيه إمكانية ملاكمتنا إيمان خليف المشاركة سواء في الدورة التأهيلية للألعاب الاولمبية (باريس 2024)، المقررة في شهر أوت المقبل بالسنغال والألعاب الاولمبية (في حالة تأهلها) وهي تعتبر فرصة ستمكّن للملاكمة الجزائرية التأكيد مجدداً على مستواها وأحقيتها في لعب ورقة التأهل إلى موعد باريس الأولمبي".

يُشار إلى أنه مباشرة بعد قرار الاتحاد الدولي في استبعاد الملاكمة إيمان خليف من نهائي بطولة العالم 2023، قررت اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية التكفل بالمرافقة الطبية لإيمان خليف، ودعمها في تحضيراتها، استعداداً للشوط المؤدي إلى أولمبياد باريس القادم.