أسعار النفط تتراجع

تراجعت أسعار النفط الخام، اليوم الخميس، في ظل حالة عدم اليقين بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستتجنب التخلف عن سداد الديون، وتخفيضات أوبك+ المحتملة.

وقال رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، اليوم، إن المفاوضات شهدت بعض التقدم، لكن العديد من المسائل ظلت دون حل.

واجتمع المفاوضون عن الرئيس الأمريكي جو بايدن، والنائب الجمهوري في الكونغرس كيفن مكارثي، أمس الأربعاء في البيت الأبيض؛ لمحاولة التوصل إلى اتفاق.

في الوقت نفسه، وجّه وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، تحذيرًا للمضاربين؛ ما أدى إلى تكهنات باحتمال بحث تحالف أوبك+ إجراء المزيد من تخفيضات الإنتاج خلال اجتماع يونيو/حزيران المقبل.

وبحلول الساعة 08:18 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم جويلية المقبل بنحو 0.61 بالمائة، بما يعادل 0.48 دولارًا، إلى 77.88 دولارًا.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم جويلية 0.73 بالمائة، بما يعادل 0.54 دولارًا، ليسجل 73.80 دولارًا. وكانت أسعار النفط الخام قد ارتفعت بنحو 2 بالمائة، في نهاية تعاملات يوم الأربعاء، وسط تزايد التكهنات باتجاه أوبك+ لخفض الإنتاج وبيانات تراجع مخزونات النفط الأمريكية وإمدادات الوقود.