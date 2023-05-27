بوروسيا مونشنغلادباخ يكرم بن سبعيني في مقابلة "الوداع"

خاض الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني، اليوم السبت، آخر مقابلة مع نادي بوروسيا مونشنغلادباخ، الذي سيغادره هذا الصيف بعد نهاية عقده.

وخصصت إدارة النادي الألماني تكريما خاصا لصاحب الـ28 سنة قبل انطلاق مقابلة الجولة الـ34 والأخيرة من الدوري الألماني هذا الموسم ضد أوغسبورغ.

وشارك خريج أكاديمية بارادو أساسيا وساهم في فاز ناديه بهدفين دون مقابل ما جعله ينهي الموسم في المرتبة العاشرة في جدول ترتيب "البندسليغا".

وكان المدير الرياضي لبوروسيا مونشنغلادباخ قد أعلن مؤخرا أن ابن مدينة قسنطينة سيغادر بعد 4 سنوات قضاها مع النادي، في حين كشفت عدة تقارير إعلامية أن الوجهة المقبلة للدولي الجزائري ستكون وصيف بطل الدوري الألماني بوروسيا دورتموند الذي سيشارك في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.