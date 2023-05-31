المنتجات الجزائرية تستفيد من إزالة نسبية أو صفرية للجمركة البريطانية

ستكون آلاف المنتجات الجزائرية معفية الرسوم الجمركية البريطانية، ابتداء من 19 جوان القادم، تاريخ دخول حيز التنفيذ خطة التجارة الجديدة للبلدان النامية التي أطلقتها المملكة المتحدة، بحسب ما ذكرت سفيرتها بالجزائر، شارل واردل في لقاء صحفي نشطته، اليوم، برفقة نائب المفوض التجاري لإفريقيا للملك، أليستر لونغ ورئيس قسم التفضيلات التجارية في وزارة الخارجية، سيمون كالفيرت، ومسؤولة السياسة التجارية تجاه الجزائر ببريطانيا، عايدة بن غربال.

وذكرت السفيرة، أن الخطة عبارة على مقاربة تجارية جديدة مع 64 اقتصادا ناشئا سريع النمو، وتشمل الجزائر، مشيرة إلى أنها تنسجم مع رغبة الجزائر في تنويع اقتصادها والذهاب إلى رفع من صادراتها، ولمست ذلك في أحاديث وتصريحات سابقة مع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ومن خلال ملاحظاتها وزياراتها لعدة مناطق.

وبخصوص آليات عمل الخطة في الواقع، أوضح منشطو اللقاء بأنها تتمثل في خطة مرفوقة بمنصة رقمية تفاعلية مجانية، تسمح للمتعاملين التجاريين، من دون استثناء، بمباشرة الإجراءات التواصل واستعراض منتجاتهم عبر الانترنت، تمهيدا للدخول في عملية تواصلية مع خبراء من بريطانيا للحديث عن طبيعة ونوعية المنتج المقترح، ومدى إمكانية إفتاكا الموافقة لاستيراده والاستفادة من إزالة نسبية أو صفرية للمستحقات الجمركية البريطانية.

وبشأن التفاصيل المتعلقة بالرابط والعناوين، يتناولها تقرير صحفي بالنسخة الورقية للجريدة غدا.