الطريقة الصحيحة لتخزين الخضراوات

في البداية يجب أن نعلم أن بعض الخضراوات لا يجب تخزينها ببساطة بجانب بعضها البعض، على سبيل المثال تتسم الأعشاب والخضراوات الورقية ونباتات جنس البراسيكا، مثل الملفوف، بأنَّها شديدة الحساسية. لذا، ستتحول إلى اللون الأصفر وتذبل إذا تركتها بالقرب من منتجات ينبعث منها غاز الإيثيلين (أي معظم الفواكه). أما خضراوات موسم الشتاء فيجب أن تحظى بالأولوية في درج ثلاجتك، لأنَّه الأقرب إلى بيئتها الطبيعية.



تخزين الخضراوات الصليبية: لفّها



تفضل الخضراوات الصليبية -مثل الكرنب الأجعد والقرنبيط والبروكلي والملفوف- التنفس، لذا فإنَّ وضعها في أي مكان محكم الإغلاق سيضر أكثر ممَّا ينفع.



أفضل طريقة لتخزين هذه الخضراوات هي لفَّها بمنشفة مطبخ رطبة، ثم وضعها في كيس غير محكم الإغلاق.



تتسم الخضراوات الصليبية الكبيرة، مثل الملفوف، بامتلاكها غلافاً طبيعياً خاصاً بها يتمثَّل في أوراقها الخارجية. إذا لم تستخدم النبات بأكمله مرة واحدة، تذكَّر إعادة لف الجزء المتبقي في منشفة رطبة حتى لا يتغيّر لون الجانب المقطوع ويجف.



أما الفجل واللفت، من الأفضل قطع القمم الورقية (الأوراق الخضراء التي تعلو النبات) وحفظ الثمرة في درج الثلاجة السفلي المخصص لتخزين الخضراوات. لكن لا تتخلص من تلك القمم الورقية. يمكنك الاستفادة من نكهتها اللذيذة في العديد من الوصفات. اغسلها بعناية من التراب ثم ضعها في كيس واحفظها على رف الثلاجة.



تخزين الخضراوات الجذرية: احتفظ بالقمم الورقية



تتلاءم الخضراوات الجذرية الصلبة، مثل الجزر والشمندر، تماماً مع درج الثلاجة. إذا لم تعد لديك مساحة كافية، يمكنك حفظها في كيس ووضعها على الرف.



وبالنسبة للجزر، هناك طريقة أخرى لتخزينه إذ تستطيع غمره بالكامل في المياه حتى يظل طازجاً لفترة أطول.



تخلص من الجزء الأخضر في أعلى الجزر الكامل أولاً (فهو يمتص الرطوبة)، ولكن لا تقشره. ثم ضعه في وعاء كبير بما يكفي لتغطيته بالكامل، سواء كان رأسياً في وعاء زجاجي لتخزين الطعام، أو عمودياً في برطمان كبير أو إبريق.



والجزر على وجه الخصوص سيستمر لفترة أطول إذا وضع في وعاء بغطاء، وإن كان ليس ضرورياً. واحرص على تغيير المياه كل فترة.



تخزين الباذنجانيات: أبعِدها عن الثلاجة



تزدهر الباذنجانيات، مثل الطماطم والفليفلة والباذنجان، في الطقس الدافئ، لذا من الأفضل إبعادها عن برودة الثلاجة. تجنَّب وضع البطاطا على وجه التحديد في الثلاجة، لأن درجة الحرارة المنخفضة ستساهم في تحويل النشا الموجود فيها إلى سكر، ما يجعلها تفسد بشكل أسرع. يجب الاحتفاظ بالبطاطا في مكان بارد وجاف بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة. أما إذا كنت تعيش في مناخ حار للغاية، سيكون وضعها في أكياس ورقية وتبريدها هو أخف الضررين.



تخزين البصل: احفظه بعيداً عن البطاطا



ستكون فكرة سيئة للغاية تخزين البصل والبطاطا في نفس المكان، لأنَّ كلاً منهما سيفسد الآخر. إذا كنت تضع البطاطا في خزانة المؤن، يمكنك تغليف البصل في كيس ورقي ووضعه في درج الثلاجة.



البصل الأخضر والكراث



هل تحب البصل الأخضر والكراث الطازجين، لكن يزعجك ذبولهما السريع؟ وفقاً لما ورد في موقع MindBodyGreen الأمريكي، سيدومان لفترة أطول إذا احتفظت بهما في المياه بدلاً من التخزين الجاف لهما في الثلاجة.



تخلص من أي أربطة مطاطية تحيط بالحزمة وضعها في كوب يحوي القليل من المياه، ثم ضعها في الثلاجة. ويمكنك أيضاً تغطيتها دون إحكام بكيس قابل لإعادة الاستخدام لمزيد من الحماية. واحرص على تغيير المياه كل يومين.



تخزين الأعشاب الورقية والخضراوات الورقية: احتفظ بها في علبة



أفضل طريقة لتخزين الأعشاب الورقية الطازجة والخضراوات الورقية هي غسلها وتجفيفها جيداً ثم لفَّها في منشفة ورقية رطبة ووضعها في علبة محكمة الغلق على الرف الموجود فوق الدرج المخصص لتخزين الخضراوات أو الفاكهة في الجزء السفلي من الثلاجة.



نصائح إضافية للحفاظ على الخضراوات والفواكه طازجة لفترة أطول



لتحافظ على الخضراوات والفواكه طازجة لمدة أطول، قد ترغب في اتباع هذه النصائح الواردة في موقع California Farm:



1. حافظ على نظافة ثلاجتك: لا تترك مجالاً لنمو العفن والبكتيريا التي تؤدي إلى تلوث الفواكه والخضراوات وتلفها بسرعة أكبر.



2. خزن الفواكه والخضراوات كاملة دون تقطيع، فهذا يزيد من عمرها داخل الثلاجة.



3. خزن الفواكه والخضراوات في الثلاجة ولا تتركها خارجاً حتى في الفصول الباردة.



4. اغسل الخضراوات والفواكه جيداً واتركها تجف قبل وضعها في الثلاجة.



5. لا تخزن جميع أنواع الفواكه والخضراوات إلى جانب بعضها البعض، فهناك أنواع يجب حفظها بشكل مستقل بعيداً عن أنواع أخرى. على سبيل المثال لا تقم بتخزين التفاح والكرز أو العنب البري معاً؛ سوف يفسد التوت والكرز بشكل أسرع.