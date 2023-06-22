هذا هو جديد تسويق سيارات "فيات"

كشف مدير علامة "فيات" الجزائر، حكيم بوطهرة، بتزويد السوق الوطنية بحوالي 12 ألف سيارة شهريا من علامة "فيات" بداية من شهر جويلية المقبل وإلى غاية نهاية السنة الجارية، وذلك استجابة للطلب الكبير المسجل على سيارات العلامة الإيطالية. مشيرا إلى أنّ هذه الخطوة تندرج في إطار تلبية رغبة الزبائن الجزائريين الذين تنقلوا إلى مختلف نقاط البيع والعرض منذ الإعلان عن المشروع.

وفي تصريح للصحافة، على هامش لقاء ضم مجموعة الشركات الإيطالية المشاركة في الطبعة الحالية للمعرض الجزائري الدولي، أوضح المتحدث أنّ فريق شركة "فيات" الجزائر عمل على مدار الساعة دون انقطاع لضمان رفع قدرة تزويد السوق الوطنية من السيارات.

وأشار حكيم بوطهرة، في هذا السياق، إلى تسجيل حوالي 20 ألف طلب خلال شهرين من طرف الزبائن الجزائريين للحصول على سيارة العلامة الإيطالية "فيات"، وهو ما دفع مسؤولي الشركة باتخاذ قرار رفع قدرات تزويد السوق الوطنية من السيارات.

وخلال تطرقه لمصنع العلامة الإيطالية في الجزائر، قال حكيم بوطهرة، إن المشروع تسريع لوتيرة الإنجاز للالتزام بالمواعيد المقررة في هذا المجال، وقدّر نسبة الأشغال الحالية بـ 64 في المائة، متوقعا بأنّ يُسلم المصنع ليكون جاهزا للإنتاج قبل نهاية شهر أوت 2023، لتخرج أول سيارة "فيات 500" جزائرية الصنع في شهر ديسمبر من السنة الجارية، التزاما بالمواعيد المعلنة من طرف علامة "فيات"، تليها مرحلة ثانية لإنتاج نوعين آخرين من السيارات خلال الثلاثي الأول من سنة 2024.

وأشار مدير "فيات" أيضا، إلى اللقاء المنظم المدينة الإيطالية بالتنسيق مع السفارة الجزائرية في إيطاليا، حيث أبدت حوالي 50 شركة مناولة متخصصة في مجال الصناعة الميكانيكية رغبتها في الاستثمار في هذا القطاع بالجزائر، على أنّه أضاف أنّ هذه الشركات تدرس حاليا هذا العرض.