جديد مصنع "فيات" في الجزائر

استقبل وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، وفدا من مجموعة "ستيلانتيس" العلامة "فيات"، برئاسة مدير منطقة إفريقيا والشرق الأوسط، سمير شرفان. وذلك في إطار متابعة مدى تقدم مشروع تصنيع السيارات في الجزائر للعلامة "فيات"، أحد فروع مجموعة "ستيلانتيس"، في طفراوي، بولاية وهران.

وحسب بيان وزارة الصناعة ، فقد سمح اللقاء باستعراض دقيق بمدى تقدم مشروع وحدة تصنيع السيارات في الجزائر للعلامة "فيات"، بولاية وهران، قبل دخولها حيز التشغيل نهاية عام 2023، بالإضافة إلى تقديم آفاق خطة التطوير الخاصة بالمجمع لاسيما فيما يعلق بالاستثمارات، المناولة، التكوين إلى جانب التصدير.

وأضاف البيان ، أنه "خلال اللقاء، لوحظ عدم وجود عوائق قد تعرقل التنفيذ الفعلي للمشروع، ففي هذا الصدد، جدد الوزير دعم ومرافقة المصالح المختصة للوزارة لهذا المشروع الاستراتيجي الهيكلي، داعيًا "ستيلانتس-فيات" إلى احترام جميع التزاماتها وتسريع دخول وحدة إنتاج السيارات حيز الاستغلال بما ينفع التنمية الاقتصادية والصناعية للبلاد، وتلبية لطلب المواطنين.