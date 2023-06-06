كم مرة ينبغي غسل الوجه يوميا؟

يعد غسل الوجه بالطريقة الصحيحة من أهم أساسيات الإحساس ببشرة نقية وصحية، وعلى العكس فإن إهمال غسل الوجه بشكل يومي يجعله جافا ويؤدي إلى تهيج البشرة وانسداد مسامها، ومن ثم ظهور البثور ومشاكل جلدية كثيرة، ويوصي خبراء العناية بالجلد بغسل الوجه مرتين يوميا، مرة في الصباح وأخرى في المساء.



يقول طبيب الأمراض الجلدية والتجميلية آناند جيريا وعضو الجمعية الأميركية لجراحة الجلد لموقع "إيفري داي هيلث" (Everyday Health)، إن غسل الوجه أمر غاية في الأهمية للحفاظ على بشرة صحية إلى جانب الشعور بالانتعاش والتألق، وينصح جيريا بغسل الوجه مرتين خلال اليوم، وإذا كانت هناك ضرورة لغسله مرة واحدة، أو إذا أوصى الطبيب بذلك، فينبغي أن تكون هذه المرة قبل النوم مباشرة.



وينوه جيريا إلى ضرورة مراعاة استخدام غسول الوجه المناسب للبشرة، "فالبشرة الجافة تحتاج إلى غسول كريمي لاحتوائه على مكونات مرطبة، أما بالنسبة لمن يعانون من البشرة المتحسسة، فإن غسول الوجه الخالي من الرغوة يكون خيارا مثاليا بعكس الغسول الرغوي المناسب بشكل كبير للبشرة الدهنية".



وقد نشرت المجلة العامة للأمراض الجلدية في إندونيسيا عام 2019 نتائج تجربة سريرية على 38 شخص لمدة 8 أسابيع، بعد تصنيف شدة حب الشباب لجميع أفراد العينة إلى شديد أو متوسط أو خفيف، وكانت النتيجة انخفاض معدل ظهور حب الشباب لدى أفراد العينة الذين واظبوا على غسل الوجه مرة أو مرتين في اليوم، وزيادة آفات حب الشباب عند غسل الوجه 3 مرات يوميا.



كيف تغسلين وجهك؟



يقدم أطباء الأمراض الجلدية مجموعة من النصائح لتنظيف الوجه بشكل صحيح والحفاظ على مظهره، حسب الأكاديمية الأميركية لطب الجلد والتجميل (AAD):



اغسلي وجهك مرتين، مرة في الصباح وأخرى في المساء، وكذلك بعد التعرق الشديد لأنه يؤدي إلى تهيج الجلد.

استخدمي منظفا لا يحتوي على الكحول والبارابين، على أن يكون غنيا بأحماض الهيالورونيك والجلسرين والنياسيناميد لتغذية بشرتك.

بللي وجهك بالماء الفاتر واستخدمي أطراف أصابعك لتوزيع الغسول بحركات دائرية على الوجه.

لا يُنصح باستخدام إسفنجة شبكية أو منشفة لتوزيع غسول الوجه، لأنها قد تؤدي إلى تهيج الجلد واحمراره.

اغسلي وجهك جيدا بالماء الفاتر وجففيه بلطف بمنشفة نظيفة وناعمة.

لا تستخدمي الماء الساخن، لأنه يسبب احمرار البشرة وتهيجها ويزيد من الإكزيما.

ضعي كريما مرطبا ومناسبا لنوع بشرتك مع مراعاة عدم الاقتراب من منطقة حول العين.



