فوائد تدليك فروة الرأس

لا يقتصر تدليك فروة الرأس على الإحساس بالمتعة والراحة، وإنما وسيلة ناجعة من أجل التقليل من التوتر، وأعراض صداع الرأس، وتعزيز نمو الشعر، وغيرها.



تختلف منافع مساج الرأس، وتدليك فروة الشعر من نوع لآخر، فهناك تلك التي تعتمد في تركيزها على الجهاز العصبي المركزي للرأس والعمود الفقري.



وغالباً ما يستخدم هذا النوع من تدليك الرأس، الذي يسمى "القحفي العجزي" من أجل الاسترخاء، وتخفيف الصداع، والصداع النصفي، والحد من التوتر، وتحسين الدورة الدموية في منطقة الرأس والرقبة.



وحسب سارة مونريال، أخصائية تدليك مرخصة، في تصريحها لمجلة "healthline"، تقول إن التدليك الذي يتم في المنزل، والذي يعتبر أقل احترافية، يمكن له كذلك المساعدة في تحقيق نفس الأهداف.



الفوائد المختلفة لتدليك فروة الرأس



تعزيز نمو الشعر:



يعمل مساج الرأس على المساعدة في تكثيف الشعر، وهو حل مناسب لمن يعاني من شعر خفيف ومتقصف.



حسب دراسة صغيرة أجريت عام 2016، شهد المشاركون زيادة في كثافة الشعر بعد 24 أسبوعاً من التدليك اليومي لفروة الرأس.



خفض ضغط الدم:



حسب نفس الدراسة، تبين أن تدليك فروة الرأس لمدة 15 و25 دقيقة يمكن أن يقلل من ضغط الدم الانقباضي والانبساطي لدى المشاركات الإناث.



إذ يعتقد المشرفون على الدراسة أن هذا قد ينتج؛ لأن تدليك الرأس يمكن أن يساعد في تعزيز الدورة الدموية، مما له تأثير إيجابي على استرخاء الأوعية الدموية وعضلات الرقبة.



تقليل أعراض صداع التوتر:



حسب جمعية العلاج بالتدليك الأمريكية، فإن تدليك فروة الرأس قد يساعد في تقليل شدة الصداع الناتج عن التوتر والتعب، مع إراحة عضلات الرقبة كذلك.