أسعار النفط تتراجع

تراجعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد ارتفاع تم تسجيله في الجلسة السابقة بعد أن أكدت روسيا والسعودية التزامهما بالتخفيضات الطوعية في إمدادات الخام.

وحسب بيانات وكالة "بلومبرغ"، فإنه بحلول الساعة 06:12 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.59 بالمائة إلى 80.34 دولارا للبرميل.

فيما انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.62 بالمائة إلى 84.65 دولارا للبرميل.

وصعدت أسعار النفط أمس الاثنين بعد أن أكدت روسيا والسعودية، العضوان في مجموعة "أوبك+"، التزامهما بالتخفيضات الطوعية في إمدادات الخام حتى نهاية العام الجاري 2023.

والحديث يجري عن خفض روسيا لصادراتها بواقع 300 ألف برميل يوميا فيما تقلص السعودية إنتاجها من الذهب الأسود بواقع مليون برميل يوميا.

وأغلقت عقود "برنت" التعاملات على ارتفاع بنسبة 0.35 بالمائة عند 85.18 دولار للبرميل، بينما صعدت عقود الخام الأمريكي بنسبة 0.4 بالمائة عند 80.82 دولار للبرميل.